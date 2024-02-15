Умер оператор «Звездных войн» и фильмов о Джеймсе Бонде Алек Миллз

Оператор и режиссер, основатель Британской гильдии кинооператоров Алек Миллз умер в возрасте 91 года. Об этом сообщили в объединении со ссылкой на письмо сына кинематографиста Саймона Миллза.

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Алек Миллз ушел из жизни 12 февраля.

«Папа некоторое время болел, боролся с деменцией и последние восемнадцать месяцев жил в доме престарелых в Денхеме», — отмечается в письме.

Ожидается, что оператора похоронят в окрестностях Биконсфилда.

Алек Миллз родился в 1932 году, начал карьеру в кино в 1950-х годах. Оператор участвовал в съемках нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, эпизода «Возвращение джедая» саги «Звездные войны». Кроме того, в качестве режиссера Миллз снял картины «Мертвый сон» и «Кровавая луна».

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ФОТО: РИА Новости
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