Умер оператор «Звездных войн» и фильмов о Джеймсе Бонде Алек Миллз

Алек Миллз ушел из жизни 12 февраля.

«Папа некоторое время болел, боролся с деменцией и последние восемнадцать месяцев жил в доме престарелых в Денхеме», — отмечается в письме.

Ожидается, что оператора похоронят в окрестностях Биконсфилда.

Алек Миллз родился в 1932 году, начал карьеру в кино в 1950-х годах. Оператор участвовал в съемках нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, эпизода «Возвращение джедая» саги «Звездные войны». Кроме того, в качестве режиссера Миллз снял картины «Мертвый сон» и «Кровавая луна».

