Умер оператор «Звездных войн» и фильмов о Джеймсе Бонде Алек Миллз
Оператор и режиссер, основатель Британской гильдии кинооператоров Алек Миллз умер в возрасте 91 года. Об этом сообщили в объединении со ссылкой на письмо сына кинематографиста Саймона Миллза.
Алек Миллз ушел из жизни 12 февраля.
«Папа некоторое время болел, боролся с деменцией и последние восемнадцать месяцев жил в доме престарелых в Денхеме», — отмечается в письме.
Ожидается, что оператора похоронят в окрестностях Биконсфилда.
Алек Миллз родился в 1932 году, начал карьеру в кино в 1950-х годах. Оператор участвовал в съемках нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, эпизода «Возвращение джедая» саги «Звездные войны». Кроме того, в качестве режиссера Миллз снял картины «Мертвый сон» и «Кровавая луна».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru