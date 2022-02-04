Умер литературовед Юрий Манн
Крупнейший специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, доктор филологических наук Юрий Манн скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили в институте мировой литературы имени Горького.
Ученый стоял у истоков историко-филологического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Его книги и статьи стали классикой русской филологической науки. Манн в качестве главного редактора составил и выпустил академическое Полное собрание сочинений и писем Н. В. Гоголя в 23 томах.
В последние годы жизни он издавал серию воспоминаний о своих друзьях, других учёных и о собственной жизни.
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