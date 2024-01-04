Умер бывший главред журнала «Советская музыка» Юрий Корев

Главный редактор журнала «Советская музыка» Юрий Корев скончался на 95-м году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Отмечается, что тело Корева нашли в Москве без признаков насильственной смерти накануне. Сейчас проводится проверка

Корев возглавил издание «Советская музыка» в 1970 году и был главным редактором до 2012 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Музыкальная академия»
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