Умер бывший главред журнала «Советская музыка» Юрий Корев
4 января 202413:34
Главный редактор журнала «Советская музыка» Юрий Корев скончался на 95-м году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что тело Корева нашли в Москве без признаков насильственной смерти накануне. Сейчас проводится проверка
Корев возглавил издание «Советская музыка» в 1970 году и был главным редактором до 2012 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru