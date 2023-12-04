Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов

Актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Сергей Кустов скончался 3 декабря, следует из некролога.

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Экранный дебют актера состоялся в 1966 году в революционной драме "Бурьян", также он принял участие в проектах "Порт", "Город с утра до полуночи".

Также артист сыграл сериале "Анна Герман", "Государственной границе" и "Возвращении мушкетеров" 2009-го, других, отмечает «Радиоточка НСН».

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