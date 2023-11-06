Юлия Пересильд захотела начать карьеру певицы

По словам звезды фильма «Вызов», она «ищет себя в музыке» уже три года. Пересильд поделилась, что хочет иметь собственные песни и «создать что-то свое». По словам актрисы, она уже поработала с группой Zero People, продюсером Александром Юрасовым, музыкантами Александром Белоносовым и Владимиром Корниенко.

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю», — рассказала Пересильд.

Ранее Юлия Пересильд и Zero People представили спектакль «Мужчина / Женщина», по словам авторов, постановка стала музыкально-драматическим экспериментом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

