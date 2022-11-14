Ученые выяснили, какие песни становятся популярными

Австралийские ученые выяснили, какой должна быть песня, чтобы стать популярной. Оказалось, что высшие позиции в чартах занимают композиции с более простым текстом, но и надоедают они быстрее. Второй принцип популярности — как можно более созвучные рифмы.

«Кинчев всегда интересен!»: Губерниев признался, что любит «Алису» и «Мастер»

В своем исследовании ученые проанализировали 271 трек, появлявшийся в британском чарте с 1999 по 2014 год. Их интересовало, как быстро наш мозг обрабатывает текст композиции. Был сделан вывод, что этот фактор влияет на то, как мы воспримем информацию — «слишком занудно» или «просто зажигательно». Специальная программа оценивала рифмы и простоту текста, а затем эти данные сравнивали с тем, сколько времени песня провела в чартах и какую позицию там занимала.

В будущем исследователи планируют найти ответ на вопрос, распространяется ли правило «чем проще, тем лучше» на песни вроде тех, что создали The Beatles. Их творчество тоже очень быстро стало популярным, но не сдает позиции и по сей день.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейтингМузыкаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры