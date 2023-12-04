«Тупиковая ветвь»: Режиссер Войтинский назвал короткий метр недоразвитым форматом

Ранее президент Гильдии кинодраматургов России Алексей Алешковский сообщил агентству ТАСС, что в российских регионах планируется открыть киношколы короткого метра. По его словам, пилотный проект уже запущен в Алтайском крае, в следующем году образовательные площадки появятся в Кемеровской области и Пермском крае. По словам Войтинского, короткометражные проекты более реализуемы в экономическом смысле, однако они имеют и ряд существенных минусов.

«Короткий метр проще снимать, легче найти на него деньги, особенно, если речь идет о студенческих творческих коллективах. В остальном все работает по тем же законам, что и в случае с полным метром. Но есть у короткого метра и минусы. Во-первых, это кино не для массовой аудитории, поэтому создателю картины очень сложно получить обратную связь и критику от самого главного человека в кинематографе — зрителя. Именно зритель через рыночный механизм формирует образ, содержание и форму картины. Во-вторых, это очень недоразвитый и произвольный формат, ближе к арт-хаусу, к авторскому кино. Самовыражение — самая большая ошибка, оно никому не нужно. Если режиссер отражает какие-то вибрации, существующие в аудитории, в стране, в мире, в человечестве, тогда его произведение интересно. Самих сценаристов, режиссеров и актеров далеко не все знают, они неинтересны зрителю. С точки зрения зрительского формата, короткометражное кино — тупиковая ветвь», — сказал Войтинский.

Вместе с тем собеседник НСН допустил, что короткометражные фильмы — хорошая форма для образования и тренировки.

«Когда нет обратной связи и недорого стоит, можно сделать то, что ты хочешь. Можно технически научиться писать сценарии, режиссерские сценарии, планировать, организовать производство, выбирать актеров, репетировать с ними, снимать, искать ракурсы, строить мизансцены. Но из этого не получится ничего хорошего. Это тренировка, продукция для узкой аудитории, для тех, кто увлекается авторским кино и разбирается в нем», — подытожил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев заявил, что кинодеятели должны вести зрителя за своими идеями, а не «бегать за ним задрав портки», подстраиваясь под его желания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

