«Цыпленок для Линды» победил на Большом фестивале мультфильмов в Москве

Анимационная картина «Цыпленок для Линды» совместного производства Франции и Италии стала победителем международного конкурса Большого фестиваля мультфильмов. Он проходил в российской столице с 27 октября по 7 ноября. С 20 по 27 ноября мультфорум состоится в дистанционном формате по всей стране.

Работа Себастьена Лоденбаха и Марии Кьяры Малты получила награду за лучший анимационный полнометражный фильм. В российском национальном конкурсе победителем объявлен мультфильм «Ведрити» режиссера Никиты Мещерякова.