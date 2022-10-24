Тиль Швайгер сыграет в российско-немецком фильме отца Ангелы Меркель
Немецкий актёр Тиль Швайгер сыграет в фильме «Шпион» отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера, сообщает Газета.ру.
Продюсер проекта Александр N заявил, что соответствующая договорённость со звездой фильмов «Бесславные ублюдки» и «Достучаться до небес» достигнута.
Отмечается, что картина будет основана на реальных событиях, в настоящее время идёт подбор актрисы на роль восьмилетней Меркель. Режиссёром российско-немецкого фильма стал Томас Ян, который ранее уже сотрудничал со Швайгером в картине «Достучаться до небес».
Ранее директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко заявил, что с начала 2022 года официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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