Тейлор Свифт перенесла концерт после смерти фанатки

Американская исполнительница Тейлор Свифт заявила, что перенесет выступление в бразильском Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка, сообщает РИА Новости.

СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником

По словам певицы, безопасность и здоровье фанатов, других выступающих и команды техников всегда была и будет на первом месте.

Ранее состояние Свифт официально превысило отметку в один миллиард долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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