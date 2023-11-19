Тейлор Свифт перенесла концерт после смерти фанатки
19 ноября 202304:03
Американская исполнительница Тейлор Свифт заявила, что перенесет выступление в бразильском Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка, сообщает РИА Новости.
По словам певицы, безопасность и здоровье фанатов, других выступающих и команды техников всегда была и будет на первом месте.
Ранее состояние Свифт официально превысило отметку в один миллиард долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru