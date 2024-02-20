Театр сатиры полностью восстановил работу после пожара

Спектакли идут на Основной сцене и на Чердаке, уточнил чиновник. По его словам, к длинным праздничным выходным в театре запланирована разнообразная программа.

Фурсин уточнил, что 23 февраля на Чердаке состоится спектакль «Василий Теркин». В этот же день на основной сцене покажут «Пигмалион».

Пожар в Театре сатиры произошел 28 января. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Основная сцена возобновила работу 2 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

