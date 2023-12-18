Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор»

В театре объяснили приостановку сложностями с урегулированием авторских прав. Премьера была запланирована на март следующего года.

Роман «Кремулятор» основан на материалах дела первого руководителя Московского крематория, работавшего в период репрессий.

Ранее театр Ленсовета заменил два спектакля с Михаилом Боярским после его госпитализации. Назначенные на 31 декабря и 2 января постановки с участием артиста состоятся, отмечает «Радиоточка НСН».

