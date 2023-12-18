Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор»
Московский Театр на Покровке приостановил работу над постановкой «Кремулятор» по одноименному роману белорусского писателя Саши Филиппенко, сообщило издание РБК.
В театре объяснили приостановку сложностями с урегулированием авторских прав. Премьера была запланирована на март следующего года.
Роман «Кремулятор» основан на материалах дела первого руководителя Московского крематория, работавшего в период репрессий.
Ранее театр Ленсовета заменил два спектакля с Михаилом Боярским после его госпитализации. Назначенные на 31 декабря и 2 января постановки с участием артиста состоятся, отмечает «Радиоточка НСН».
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