Театр на Покровке приостановил работу над спектаклем «Кремулятор»

Московский Театр на Покровке приостановил работу над постановкой «Кремулятор» по одноименному роману белорусского писателя Саши Филиппенко, сообщило издание РБК.

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В театре объяснили приостановку сложностями с урегулированием авторских прав. Премьера была запланирована на март следующего года.

Роман «Кремулятор» основан на материалах дела первого руководителя Московского крематория, работавшего в период репрессий.

Ранее театр Ленсовета заменил два спектакля с Михаилом Боярским после его госпитализации. Назначенные на 31 декабря и 2 января постановки с участием артиста состоятся, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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