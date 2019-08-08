Тарантино признался в любви к Бекмамбетову и Эйзенштейну

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что является поклонником российского коллеги Тимура Бекмамбетова. По словам Тарантино, он смотрел его фильмы «Ночной дозор» и «Гладиатрикс». Кроме того, американский режиссер признался, что ему нравится творчество Сергея Эйзенштейна.

«Его «Александр Невский» – просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», – цитирует Тарантино РИА Новости.

Квентин Тарантино находится в Москве, где он представил свою новую картину «Однажды... в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в заглавных ролях, пишут «Дни.ру».

Ранее видеоблогер-кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН похвалил министра культуры за устроенную им экскурсию для режиссера Квентина Тарантино.







