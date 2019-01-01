Тарантино намекнул на завершение карьеры

Квентин Тарантино задумался о завершении карьеры. В интервью GQ Australia прославленный режиссер отметил, что уже давно задумывается о том, что может оставить кино после съемок еще одного, десятого фильма. Об этом он рассказал после выпуска своего девятого по счету фильма «Однажды… в Голливуде». Главные роли в картине исполнили Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.

На вопрос редакции, почему бы не закончить на девятом, режиссер ответил: «Если фильм будет хорошо принят, возможно, я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, остановлюсь, пока я на пике».

Напомним, ленту «Однажды… в Голливуде» КвентинТарантино представил на Каннском кинофестивале 21 мая. В широкой российский прокат фильм выйдет 8 августа.