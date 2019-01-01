Тарантино намекнул на завершение карьеры
Квентин Тарантино задумался о завершении карьеры. В интервью GQ Australia прославленный режиссер отметил, что уже давно задумывается о том, что может оставить кино после съемок еще одного, десятого фильма. Об этом он рассказал после выпуска своего девятого по счету фильма «Однажды… в Голливуде». Главные роли в картине исполнили Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.
На вопрос редакции, почему бы не закончить на девятом, режиссер ответил: «Если фильм будет хорошо принят, возможно, я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, остановлюсь, пока я на пике».
Напомним, ленту «Однажды… в Голливуде» КвентинТарантино представил на Каннском кинофестивале 21 мая. В широкой российский прокат фильм выйдет 8 августа.
Ранее спецкор НСН Марина Латышева, посетившая премьерный показ картины в Каннах, рассказала, что это самый добрый фильм Квентина Тарантино, сентиментальный и ностальгический. Кино о кино, о том Лос-Анджелесе, которого больше не существует.
«Он наполнен нежностью и любовью к месту и времени действия, в котором Тарантино, кажется, сам хотел бы жить и работать. Мечтательный фильм о том, что кино и реальность всегда где-то рядом друг с другом, они близкие соседи, похожи друг на друга, они актёр и его дублёр. Иногда они могут пересечься, но в основном в мечтах. Тарантино несколько раз очень конкретно сталкивает кино и жизнь, а в финале приводит их к окончательной битве», — отметила Латышева.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене