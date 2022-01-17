Сын Леонида Куравлёва заявил об улучшении состояния актёра
Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва Василий заявил, что его отцу становится лучше, сообщает РИА Новости.
По его словам, появившаяся в СМИ информация об ухудшении состояния актёра не соответствует действительности.
«Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», - отметил Куравлев.
Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в здравоохранении сообщила, что компьютерная томография выявила у артиста увеличение площади поражения лёгких.
Куравлёв был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным.
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