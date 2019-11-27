Сын художника Сафронова намерен судиться с мужчиной, заснявшего его в туалете
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, намерен подать в суд на человека, снявшего и выложившего в сеть видео, где он застрял в туалете самолета. Об этом пишет Лента.ру.
«Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона», — цитирует его издание.
Затравкин также отметил, что пассажиры самолета показали свой уровень воспитания, заявив, что вместо помощи человеку они начали снимать видео и публиковать в сети.
На распространившемся видео Затравкина пытаются освободить из кабинки сотрудники экипажа и другие пассажиры, а музыкант выкрикивает слова: «Я не умру в туалете».
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