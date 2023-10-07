Сыгравший в «Ромео и Джульетте» актер Бруно Филиппини умер в Риме

Отмечается, что актер ушел из жизни в четверг, 5 октября.

Бруно Филиппини родился в 1945 году. В 1964 году он впервые принял участие в «Сан-Ремо», где исполнил композицию Sabato Sera. Актер известен по таким картинам, как «Ведьмы», «Ромео и Джульетта», которая получила два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды) и другим.



Кроме того, арстист спел за сверчка в локализации диснеевского «Пиноккио», за принца в «Белоснежке и семи гномах» и исполнил заглавную песню из «Меча в камне».

