Сыгравший в «Ромео и Джульетте» актер Бруно Филиппини умер в Риме
Известный итальянский актер Бруно Филиппини умер в Риме в 78 лет. Информация об этом появилась на профильных ресурсах.
Отмечается, что актер ушел из жизни в четверг, 5 октября.
Бруно Филиппини родился в 1945 году. В 1964 году он впервые принял участие в «Сан-Ремо», где исполнил композицию Sabato Sera. Актер известен по таким картинам, как «Ведьмы», «Ромео и Джульетта», которая получила два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды) и другим.
Кроме того, арстист спел за сверчка в локализации диснеевского «Пиноккио», за принца в «Белоснежке и семи гномах» и исполнил заглавную песню из «Меча в камне».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru