Сванидзе выдвинул версию окончания «Игры престолов»

Финальный эпизод «Игры престолов» покажет HBO 20 мая. В преддверии этого события фанаты киносаги гадают, чем может закончиться восьмисезонный сериал.

Журналист и историк Николай Сванидзе предположил, что в финале Железный трон может достаться Тириону Ланистеру или Арье Старк. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Меня не интересует, на самом деле, Джон Сноу. Он сладкий, пресный, такой — “тьфу ты, чёрт”. А Тирион и Арья Старк — вот два моих наиболее пассионарных персонажа», — отметил Сванидзе.