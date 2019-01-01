Сванидзе выдвинул версию окончания «Игры престолов»
Финальный эпизод «Игры престолов» покажет HBO 20 мая. В преддверии этого события фанаты киносаги гадают, чем может закончиться восьмисезонный сериал.
Журналист и историк Николай Сванидзе предположил, что в финале Железный трон может достаться Тириону Ланистеру или Арье Старк. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
«Меня не интересует, на самом деле, Джон Сноу. Он сладкий, пресный, такой — “тьфу ты, чёрт”. А Тирион и Арья Старк — вот два моих наиболее пассионарных персонажа», — отметил Сванидзе.
Добавим, букмекеры сообщают, что основным претендентом на трон остаётся Бран Старк. На втором месте, по их информации, Санса и Джон Сноу. Также бытует версия, что Дейнерис в последней серии погибнет.
Ранее поклонники сериала потребовали от создателей переснять последний сезон саги. По их мнению, публика заслуживает более осмысленного сюжета. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посоветовал недовольным фанатам скинуться на съёмки по миллиону.
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