Суд в Москве отклонил иск обладателя прав на песню «Музыка нас связала» к ТВЦ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мираж-медиа», которое требовало взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, сообщает РИА Новости.

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Предметом спора стало использование песни «Музыка нас связала» в передаче «Кабаре «Чёрный кот» в ноябре 2021 года. ООО «Мираж-медиа», владеющее исключительными правами на композицию, обвинило телеканал в её публичном исполнении.

У ТВЦ тоже имеется право на использование песни, за исключением именно публичного, на чём настаивал истец. Суд же постановил, что исполнение композиции в закрытой студии, «то есть закрытом для свободного посещения месте», таковым не является.

Ранее певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К чёрту любовь» Олегу Влади. Ему не понравилось, что его композицию исполнили на концерте в 2020 году без упоминания автора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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