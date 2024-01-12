Сценарий лондонского эпизода «Друзей» ушел с молотка за $32 тысячи
12 января 202420:12
Сценарий лондонского эпизода комедийного сериала «Друзья» продали на аукционе за $32 тысячи, сообщает телеканал Sky News.
Речь идет о двойном эпизоде четвертого сезона сериала, который рассказывает о свадьбе Росса Геллера. Съемки проходили в Лондоне.
Торги провел аукционный дом Hanson Ross. Представители компании отметили феноменальный интерес к лоту. Ставка поднималась 219 раз.
Ранее стало известно, что свитер актера из «Друзей» Мэттью Перри, в выставили на продажу на Ebay за 738 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru