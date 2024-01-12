Сценарий лондонского эпизода «Друзей» ушел с молотка за $32 тысячи

Сценарий лондонского эпизода комедийного сериала «Друзья» продали на аукционе за $32 тысячи, сообщает телеканал Sky News.

СМИ: Актеры из «Друзей» пришли на закрытую церемонию прощания с Мэттью Перри

Речь идет о двойном эпизоде четвертого сезона сериала, который рассказывает о свадьбе Росса Геллера. Съемки проходили в Лондоне.

Торги провел аукционный дом Hanson Ross. Представители компании отметили феноменальный интерес к лоту. Ставка поднималась 219 раз.

Ранее стало известно, что свитер актера из «Друзей» Мэттью Перри, в выставили на продажу на Ebay за 738 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: YouTube/ HBO Max
ТЕГИ:КиноАукционСериалы

Горячие новости

Все новости

партнеры