«Стражи Галактики» возглавили список лучших фэнтези-фильмов 2023 года

Издание ссылается на рейтинг телеканала FAN, согласно которому второе место получила картина «Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах» Фрэнсиса Лоуренса. Экранизация романа Аласдера Грея «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо заняла третью строчку.

Также в ТОП-10 попали фильмы «Годзилла: Минус один», «Трансформеры: Восхождение Звероботов», российский «Человек ниоткуда», «Город астероидов», «Создатель», «Флэш» и «Бескрайний бассейн».

Авторы рейтинга указали, что при составлении учитывали мнения критиков, а также рецензии и оценки обычных зрителей с сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb и других.

Ранее сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским проектом по версии зрительского рейтинга «Кино Mail.ru», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».