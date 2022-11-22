«Страшно весело!»: «Гоблин» назвал любимый роман Пелевина

Сегодня Виктору Пелевину – лауреату многочисленных литературных премий, среди которых «Малый букер» и «Большая книга» – исполнилось 60 лет.

«Лично я бы поставил его на первое место среди современных российских писателей. Я много лет назад занимался йогой, поэтому мне читать его страшно весело. Плюс к этому он очень метко и зорко наблюдает нашу социальную действительность. Правда, пророческими его романы я бы не назвал. Он умеет обращаться со словами, очень смешно каждый раз. Понятно, что не все его книги равноценны, но в целом автор ровный. Лично мне нравится», - отметил он.

Пучков также выделил два романа, которые произвели на него наибольшее впечатление.

«Глядя и слушая окружающих, самый главный его роман – это «Generation «П». Всё описанное в романе актуально и сейчас. А лично мне больше всего понравился роман «Чапаев и пустота», - признался «Гоблин».

Ранее писатель Евгений Гришковец в разговоре с НСН назвал Пелевина героем 90-х и поблагодарил его за то, что «люди снова стали читать».

