«Страшно весело!»: «Гоблин» назвал любимый роман Пелевина
Публицист и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил НСН, что больше всего из работ Пелевина ему нравится "Чапаев и пустота".
Романы Виктора Пелевина читать страшно весело тем, кто занимался когда-либо йогой или увлекался буддизмом, заявил НСН публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин).
Сегодня Виктору Пелевину – лауреату многочисленных литературных премий, среди которых «Малый букер» и «Большая книга» – исполнилось 60 лет.
«Лично я бы поставил его на первое место среди современных российских писателей. Я много лет назад занимался йогой, поэтому мне читать его страшно весело. Плюс к этому он очень метко и зорко наблюдает нашу социальную действительность. Правда, пророческими его романы я бы не назвал. Он умеет обращаться со словами, очень смешно каждый раз. Понятно, что не все его книги равноценны, но в целом автор ровный. Лично мне нравится», - отметил он.
Пучков также выделил два романа, которые произвели на него наибольшее впечатление.
«Глядя и слушая окружающих, самый главный его роман – это «Generation «П». Всё описанное в романе актуально и сейчас. А лично мне больше всего понравился роман «Чапаев и пустота», - признался «Гоблин».
Ранее писатель Евгений Гришковец в разговоре с НСН назвал Пелевина героем 90-х и поблагодарил его за то, что «люди снова стали читать».
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