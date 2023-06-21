Стокгольм предложил место для проведения Евровидения-2024
21 июня 202313:37
Власти Стокгольма предложили место для проведения Евровидения в следующем году, сообщает Dagens nyheter.
Они хотят построить экологичную арену в порту Фрихамнен. Планируется, что арена будет вмещать до 14 700 человек.
После фестиваля площадку сохранят для будущих мероприятий.
Евровидение-2024 пройдет в Швеции благодаря победе певицы этой страны Loreen. Кроме Стокгольма на проведение конкурса претендуют еще три города: Эрншельдсвик, Мальме и Гетеборг. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru