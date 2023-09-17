Стихами соединил эпохи. Артисты и политики вспоминают Николая Добронравова

Российский артист SHAMAN назвал Добронравова фундаментальной фигурой культуры России. SHAMAN поставил его в один ряд с великими поэтами золотого и серебряного века русской литературы. Певеч считает, что произведения Добронравова – часть культурного кода жителей России.

«Строчки песен, написанных им в соавторстве с Александрой Пахмутовой, наизусть знает вся страна, они стали народными. Сегодня мы прощаемся с автором, но его произведения навсегда останутся в сердцах как неоспоримая часть нашего культурного кода», — заявил артист «Известиям».

В своем Telegram-канале SHAMAN разместил отрывок песни «Нежность» на стихи Добронравова в собственном исполнении.