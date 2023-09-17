Стихами соединил эпохи. Артисты и политики вспоминают Николая Добронравова
Поэтом и гражданином назвал поэта Николая Добронравова народный артист России Лев Лещенко, а SHAMAN поставил в один ряд с поэтами серебряного и золотого века русской литературы.
Добронравов является автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей». Он был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником. Причиной смерти стала болезнь. Поэт-песенник был женат на композиторе Александре Пахмутовой.
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, большое горе, что Николай Добронравов ушел из жизни.
«Очень жаль. Во-первых, он был гениальный поэт. Песни на его стихи мы будем петь и наши дети будут петь. Во-вторых, он был фантастический человек. Необыкновенной доброты», — заявила она RT.
Российский артист SHAMAN назвал Добронравова фундаментальной фигурой культуры России. SHAMAN поставил его в один ряд с великими поэтами золотого и серебряного века русской литературы. Певеч считает, что произведения Добронравова – часть культурного кода жителей России.
«Строчки песен, написанных им в соавторстве с Александрой Пахмутовой, наизусть знает вся страна, они стали народными. Сегодня мы прощаемся с автором, но его произведения навсегда останутся в сердцах как неоспоримая часть нашего культурного кода», — заявил артист «Известиям».
В своем Telegram-канале SHAMAN разместил отрывок песни «Нежность» на стихи Добронравова в собственном исполнении.
Поэтом и гражданином назвал Николая Добронравова народный артист России Лев Лещенко в беседе с Газетой.ru. Он обратил внимание на особенность творчества поэта, который в своих стихал отражал главные события в стране, соединяя ими две эпохи.
«Ушел из жизни великий поэт, великий гражданин, человек, который своими стихами озвучил две эпохи, соединил сегодняшнюю и прошлую. Это пример настоящей, честной жизни честного художника и большого человека, позитивного, который жил всегда с надеждой на будущее, любил свое отечество», – подчеркнул Лещенко.
Он напомнил подобные композиции: «Герои спорта», «Надежда» и другие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высоко оценила творчество Добронравова.
«Благодаря его строкам равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось. Сколько людей живут не просто с стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь!» - написала она в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 сентября.
В воскресенье стало известно, где похоронят поэта Николая Добронравова - на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он также зотметил, что песни Добронравова были «любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости».
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