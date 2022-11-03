Стартовал 12-й фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»
В Липецке после вызванного пандемией COVID-19 длительного перерыва стартовал 12-й по счету фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор», сообщает сайт LipetskMedia.
По красной ковровой дорожке перед началом церемонии открытия прошли артисты театра и кино Валерий Баринов, Екатерина Семенова, Екатерина Шпица и другие.
В рамках фестиваля, который продлится до 7-го ноября, зрителей ждут не только показы конкурсных фильмов – полнометражных, игровых и документальных, - но и встречи, мастер-классы и обучающие лекции от признанных мастеров театра и кино, а также моно и классические спектакли, концерт в Липецкой филармонии.
По словам организаторов фестиваля, во всех отобранных для фестиваля фильмах определяющим является человеческая история.
Ранее российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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