Стартовал 12-й фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»

В Липецке после вызванного пандемией COVID-19 длительного перерыва стартовал 12-й по счету фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор», сообщает сайт LipetskMedia.

По красной ковровой дорожке перед началом церемонии открытия прошли артисты театра и кино Валерий Баринов, Екатерина Семенова, Екатерина Шпица и другие.

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В рамках фестиваля, который продлится до 7-го ноября, зрителей ждут не только показы конкурсных фильмов – полнометражных, игровых и документальных, - но и встречи, мастер-классы и обучающие лекции от признанных мастеров театра и кино, а также моно и классические спектакли, концерт в Липецкой филармонии.

По словам организаторов фестиваля, во всех отобранных для фестиваля фильмах определяющим является человеческая история.

Ранее российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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