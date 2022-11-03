Стартовал 12-й фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»

В рамках фестиваля, который продлится до 7-го ноября, зрителей ждут не только показы конкурсных фильмов – полнометражных, игровых и документальных, - но и встречи, мастер-классы и обучающие лекции от признанных мастеров театра и кино, а также моно и классические спектакли, концерт в Липецкой филармонии.

По словам организаторов фестиваля, во всех отобранных для фестиваля фильмах определяющим является человеческая история.

Ранее российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



