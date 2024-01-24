Старинные доспехи из коллекции Музея классического искусства продадут с аукциона

Более 35 старинных доспехов, в том числе древнеримских, из коллекции Музея классического искусства, будут проданы на аукционе Christie’s 30 января, сообщил журнал «Forbs».

Экспозиция просуществовала на протяжении 12 лет во французском Мужене.

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Закрытие музея и распродажу коллекции его основатель Кристиан Леветт объяснил сменой своих предпочтений в искусстве.

Он рассказал, что два года назад увлекся собиранием произведений современных художниц.

Именно их творчеству будет посвящен новый музей, который официально переименуют в Музей женского искусства Мужена. Его открытие планируется летом 2024 года.

Ранее в Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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