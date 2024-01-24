Старинные доспехи из коллекции Музея классического искусства продадут с аукциона
Более 35 старинных доспехов, в том числе древнеримских, из коллекции Музея классического искусства, будут проданы на аукционе Christie’s 30 января, сообщил журнал «Forbs».
Экспозиция просуществовала на протяжении 12 лет во французском Мужене.
Закрытие музея и распродажу коллекции его основатель Кристиан Леветт объяснил сменой своих предпочтений в искусстве.
Он рассказал, что два года назад увлекся собиранием произведений современных художниц.
Именно их творчеству будет посвящен новый музей, который официально переименуют в Музей женского искусства Мужена. Его открытие планируется летом 2024 года.
Ранее в Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские фермеры вышли на митинг из-за наплыва украинских товаров
- ЦБ: Россияне ожидают инфляцию в 12,7% в январе вместо 14,2% в декабре
- Старинные доспехи из коллекции Музея классического искусства продадут с аукциона
- В России планируют открыть академию шаманов
- В Петербурге пройдет фестиваль в честь китайского Нового года
- Российские средства ПВО сбили две украинских ракеты «Точка-У»
- В Ростове-на-Дону боец поп-ММА выпал с балкона 10 этажа
- Представители 24 стран примут участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре
- СМИ: На ресторан Юрия Гальцева подали в суд за неуплату аренды
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru