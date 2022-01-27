Spotify удалил музыку Нила Янга после скандала с «фейками о вакцинах»

Композиции канадского фолк-музыканта Нила Янга удалили со стриминговой платформы Spotify по требованию самого исполнителя. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет газета, Янг потребовал удалить музыку с сервиса из-за «фейков о вакцинах» на Spotify. Музыкант был возмущен подкастом комика Джо Рогана на платформе, в котором его гость, вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун поделился мнением о бесполезности вакцин от коронавируса. Янг написал письмо своим менеджерам и лейблу, в котором заявил об ответственности Spotify за распространение «дезинформации» и призвал немедленно удалить его композиции со стримингового сервиса.

«У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», – заявил исполнитель.

Отмечается, что у Нила Янга было 2,6 млн подписчиков и более 6 млн слушателей в месяц на Spotify.

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