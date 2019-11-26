Советник президента назвал писателей, на язык которых надо равняться

Толстой отметил прежде всего ученого и писателя Евгения Водолазкина, автора романов "Лавр" и "Авиатор". Он добавил, что Водолазкин посвятил много лет изучению русского языка, особенно эпохи Древней Руси. По мнению советника, также представляет интерес язык художественных текстов Алексея Иванова, автора известного романа "Географ глобус пропил". Толстой утверждает, что два разных произведения этого прозаика отличаются друг от друга и представляют собой целые языковые системы.

Кроме того, Владимир Толстой указал на авторов из регионов, в том числе на Бориса Якимова, живущего на Дону, и Владислава Отрошенко, южного писателя, обладающего яркой языковой образностью, а также на представителя деревенской прозы Виктора Лихоносова, которого Толстой причислил к таким крупным литературным фигурам, как Распутин, Белов, Астафьев, Федор Абрамов. Советник президента отметил, что эти авторы не переехали в Москву, что позволило им сохранить языковую уникальность.