Сокуров заявил о переносе премьеры новой версии фильма «Александра» в Петербурге

Премьера была запланирована на вторник, 12 декабря. Информации о причине переноса нет, как и новой даты премьеры.

«Сделаем это чуть позже и в другом месте», — добавил Сокуров.

Министерство культуры 6 декабря выдало удостоверение на повторный прокат «Александры» в кинотеатрах. Главную роль исполнила оперная певица, Народная артистка СССР Галина Вишневская.

Ранее Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка». Закрытый показ картины прошел в Москве 19 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».

