Сокуров заявил о переносе премьеры новой версии фильма «Александра» в Петербурге

Санкт-Петербургский кинотеатр «Аврора» перенес показ новой версии фильма Александра Сокурова «Александра». Об этом режиссер сообщил в своем Telegram-канале.

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Премьера была запланирована на вторник, 12 декабря. Информации о причине переноса нет, как и новой даты премьеры.

«Сделаем это чуть позже и в другом месте», — добавил Сокуров.

Министерство культуры 6 декабря выдало удостоверение на повторный прокат «Александры» в кинотеатрах. Главную роль исполнила оперная певица, Народная артистка СССР Галина Вишневская.

Ранее Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка». Закрытый показ картины прошел в Москве 19 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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