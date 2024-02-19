СМИ: Звезду «Пиратов Карибского моря» Кевина Макнелли арестовали в США
Британского актера Кевина МакНэлли, известного по роли Джошами Гиббса в серии фильмов «Пираты Карибского моря», арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает газета The Sun.
По данным издания, его задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в нанесении телесных повреждений, которые привели к травмирующему состоянию человека. При этом имя пострадавшего не уточняется.
Позже голливудского актера отпустили под залог в 40 000 фунтов стерлингов. МакНэлли предстанет перед судом в марте текущего года.
Ранее в Нью-Йорке арестовали преследователя американской певицы Тейлор Свифт. Сталкер пытался вломиться в квартиру артистки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru