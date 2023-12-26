СМИ: Зрители сдают билеты на концерт Лолиты в Подмосковье
Зрители массово сдают билеты на концерты певицы Лолиты Милявской после скандала вокруг вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Сотрудник Дворца культуры «Дружба» подмосковного Чехова рассказал авторам канала, что шоу, запланированное на 20 февраля, могут отменить. Официального решения пока нет, однако зрители уже возвращают билеты. Эту информацию подтверждают и в кассах города.
Сама артистка подобные данные опровергла, добавив, что билеты только поступили в продажу. По ее словам, зрителям еще нечего сдавать.
Ранее Лолита сообщила о том, что люди, которым не понравилась ее участие в «голой вечеринке», пишут письма с просьбой убрать ее из новогодних телепередач. Такую реакцию артистка назвала справедливой, сообщает «Радиоточка НСН».
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