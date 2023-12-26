СМИ: Зрители сдают билеты на концерт Лолиты в Подмосковье

Сотрудник Дворца культуры «Дружба» подмосковного Чехова рассказал авторам канала, что шоу, запланированное на 20 февраля, могут отменить. Официального решения пока нет, однако зрители уже возвращают билеты. Эту информацию подтверждают и в кассах города.

Сама артистка подобные данные опровергла, добавив, что билеты только поступили в продажу. По ее словам, зрителям еще нечего сдавать.

Ранее Лолита сообщила о том, что люди, которым не понравилась ее участие в «голой вечеринке», пишут письма с просьбой убрать ее из новогодних телепередач. Такую реакцию артистка назвала справедливой, сообщает «Радиоточка НСН».

