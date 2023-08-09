СМИ: у Лады Дэнс после ДТП начались проблемы с речью

Из-за нее у певицы начались проблемы с речью. В ночь на 8 августа ей сделали вторую операцию на лице, после чего ей стало хуже.

Кроме того, информация о VIP-такси, в котором якобы ехала Дэнс, и о Bentley, с которым произошло столкновение, не соответствует действительности. Это была обычная поездка на такси: артистка ехала на Volkswagen Polo. Ее водитель не смог увернуться от аварии, которая произошла впереди, и врезался в стоящий Opel Zafira, а затем авто вылетело в кювет.

Как стало известно ранее, Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

