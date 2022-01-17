СМИ: у Куравлева в реанимации началось обширное поражение лёгких

Собеседник издания уточнил, что 85-летнему актёры постоянно проводят компьютерную томографию и последняя процедура выявила увеличение площади поражения левого лёгкого до 25% и правого лёгкого до 35%, тогдка как при поступлении значения были от 5 до 10%.

Источник отметил, что Куравлёв дышит самостоятельно, без помощи ИВЛ.

Ранее стало известно, что народный артист был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Куравлёва поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких.

