СМИ: у Куравлева в реанимации началось обширное поражение лёгких

Обширное поражение лёгких началось у народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который ранее был госпитализирован в тяжёлом состоянии с воспалением легких, сообщает «Комсомольскя правда» со ссылкой на источник в здравоохранении.

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Собеседник издания уточнил, что 85-летнему актёры постоянно проводят компьютерную томографию и последняя процедура выявила увеличение площади поражения левого лёгкого до 25% и правого лёгкого до 35%, тогдка как при поступлении значения были от 5 до 10%.

Источник отметил, что Куравлёв дышит самостоятельно, без помощи ИВЛ.

Ранее стало известно, что народный артист был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Куравлёва поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких.

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ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЛечениеБолезньНародный Артист
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