СМИ: Телеканал СТС вместо «Елок-8» с Киркоровым показал первую часть фильма
Телеканал СТС показал в эфире первую часть франшизы «Елки» с Иваном Ургантом и Верой Брежневой, сообщает «Утро.ru».
По данным издания, изначально в телепрограмме на вечер четверга был запланировал фильм «Елки-8», одну из ролей в котором сыграл народный артист РФ Филипп Киркоров. Однако на фоне скандалов вокруг участников «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой представители СТС решили заменить комедию.
«То есть показать иноагента Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Веру Брежневу теперь не так страшно, как Киркорова», - приводит «Утро.ru» комментарии пользователей соцсетей.
Ранее телеканал ТНТ заменил Киркорова, который снимался в фильме «Иван Васильевич меняет все!», актером Никитой Кологривым, передает «Радиоточка НСН».
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