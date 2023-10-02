СМИ: Сын экс-министра культуры Михаила Швыдкого в реанимации с переломом черепа
Александр Швыдкой, сын бывшего министра культуры Михаила Швыдкого, госпитализирован в столичную Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, накануне 43-летний продюсер упал на лестнице в подъезде дома на Большой Грузинской улице. Швыдкой рассказал, что пришел в этот дом в гости и случайно упал.
Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом свода и основания черепа, ребра и поперечного отростка поясничного позвонка.
Ранее стало известно, что народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев после перенесенной операции уменьшит количество концертов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru