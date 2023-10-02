СМИ: Сын экс-министра культуры Михаила Швыдкого в реанимации с переломом черепа

По информации издания, накануне 43-летний продюсер упал на лестнице в подъезде дома на Большой Грузинской улице. Швыдкой рассказал, что пришел в этот дом в гости и случайно упал.

Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом свода и основания черепа, ребра и поперечного отростка поясничного позвонка.

Ранее стало известно, что народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев после перенесенной операции уменьшит количество концертов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

