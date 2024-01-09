СМИ: Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково
Солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после скандального выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее во время концерта в клубе MOD музыкант появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила видео с выступлением «Щенков», задавшись вопросом, как правоохранительные органы отреагируют на действия Тесли, пишет «Свободная пресса».
Как сообщает Baza, музыканта задержали во время вылета в Екатеринбург, откуда он планировал уехать в Казахстан.
Отмечается, что солиста «Щенков» проверяет центр «Э» управления МВД по Санкт-Петербургу, который усмотрел в выступлении музыканта признаки административного правонарушения. Предположительно, Тесли обвинят в мелком хулиганстве.
Ранее рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. После мероприятия музыканта арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, пишет RT. Кроме того, по данным СМИ, 25-летнему Vacio вручили повестку в военкомат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru