СМИ: Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково

Ранее во время концерта в клубе MOD музыкант появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила видео с выступлением «Щенков», задавшись вопросом, как правоохранительные органы отреагируют на действия Тесли, пишет «Свободная пресса».

Как сообщает Baza, музыканта задержали во время вылета в Екатеринбург, откуда он планировал уехать в Казахстан.

Отмечается, что солиста «Щенков» проверяет центр «Э» управления МВД по Санкт-Петербургу, который усмотрел в выступлении музыканта признаки административного правонарушения. Предположительно, Тесли обвинят в мелком хулиганстве.

Ранее рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. После мероприятия музыканта арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, пишет RT. Кроме того, по данным СМИ, 25-летнему Vacio вручили повестку в военкомат.

