СМИ: Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет журналистку Бриджит Джонс

Источники издания заявили, что главную героиню вновь сыграет актриса Рене Зеллвегер. Также ожидается, что в ленте появятся Марк Дарси в исполнении Колина Ферта и Дэниел Кливер (Хью Грант).

Уточняется, что основой для сюжета стала книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня». В ней главной героине уже 51 год, она в одиночку воспитывает двоих детей и исследует мир онлайн-знакомств.

Ранее американский актёр и кинорежиссёр Вин Дизель пообещал, что 11-я часть «Форсажа», которая будет прямым продолжением 10-го фильма, станет грандиозным финалом серии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

