СМИ: Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет журналистку Бриджит Джонс
Съёмки четвёртого фильма о журналистке Бриджит Джонс стартуют в мае 2024 года, сообщает Independent.
Источники издания заявили, что главную героиню вновь сыграет актриса Рене Зеллвегер. Также ожидается, что в ленте появятся Марк Дарси в исполнении Колина Ферта и Дэниел Кливер (Хью Грант).
Уточняется, что основой для сюжета стала книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня». В ней главной героине уже 51 год, она в одиночку воспитывает двоих детей и исследует мир онлайн-знакомств.
Ранее американский актёр и кинорежиссёр Вин Дизель пообещал, что 11-я часть «Форсажа», которая будет прямым продолжением 10-го фильма, станет грандиозным финалом серии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большая часть опрошенных россиян потратят не больше 5 тысяч рублей к 8 марта
- Российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams
- В Великобритании выпустили монету, посвященную певцу Джорджу Майклу
- В Бурятии произошло землетрясение
- СМИ: Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет журналистку Бриджит Джонс
- Экс-актера Канахина заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
- Ералаш из «Слова пацана» рассказал о поведении Кологривого на съемках сериала
- Продюсер Рудченко заявил, что «Наша Russia» не потеряла актуальность
- Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus
- Правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ЧП на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru