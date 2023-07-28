СМИ: Пугачеву не могут поднять с постели, ее состояние ухудшилось
После переезда в Юрмалу из Израиля месяц назад российская исполнительница Алла Пугачева не появлялась на публике, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, артистка даже проигнорировала музыкальный фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле. Предположительно, состояние певицы ухудшилось. Предполагается, что Пугачева плохо пережила перелет из Израиля в Латвию из-за проблем с сердцем.
СМИ пишут, что исполнительницу не могут поднять с постели из-за резкой слабости. Рядом с ней находится муж и дети. Пугачева проводит лето в Латвии на любимой вилле «Марта», которая принадлежит экс-кавалеру журналистки и телеведущей Ксении Собчак, американскому миллионеру Александру Шусторовичу.
Ранее Пугачева вышла на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru