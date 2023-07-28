СМИ: Пугачеву не могут поднять с постели, ее состояние ухудшилось

По данным издания, артистка даже проигнорировала музыкальный фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле. Предположительно, состояние певицы ухудшилось. Предполагается, что Пугачева плохо пережила перелет из Израиля в Латвию из-за проблем с сердцем.

СМИ пишут, что исполнительницу не могут поднять с постели из-за резкой слабости. Рядом с ней находится муж и дети. Пугачева проводит лето в Латвии на любимой вилле «Марта», которая принадлежит экс-кавалеру журналистки и телеведущей Ксении Собчак, американскому миллионеру Александру Шусторовичу.

Ранее Пугачева вышла на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

