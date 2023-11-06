СМИ: Пугачева покинула Россию
6 ноября 202305:01
Возвращение российской певицы Аллы Пугачевой в Россию оказалось недолгим, сообщает «Российская газета».
Сейчас она находится в Латвии, совместную фотографию из города Сигулда опубликовал Максим Галкин, который признан иноагентом. Сама исполнительница свой визит в Россию никак не комментировала, что породило множество слухов.
Как стало известно ранее, Пугачева совершила поездку из Пскова в Москву в стандартном вагоне с VIP-купе, а не в спецвагоне артистки. Билет в люкс-купе стоит около 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru