СМИ: Пугачева покинула Россию

Сейчас она находится в Латвии, совместную фотографию из города Сигулда опубликовал Максим Галкин, который признан иноагентом. Сама исполнительница свой визит в Россию никак не комментировала, что породило множество слухов.

Как стало известно ранее, Пугачева совершила поездку из Пскова в Москву в стандартном вагоне с VIP-купе, а не в спецвагоне артистки. Билет в люкс-купе стоит около 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

