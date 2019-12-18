СМИ: «Первый канал» закроют за долги

«На „Первом канале“ — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить», — заявил собеседник издания.

Как пишет Ura.ru, в 2018 году долг канала перед подрядчиками превысил 20 млрд рублей. Это почти две третигодовой выручки «Первого канала». Кроме того, из-за неуплаты телецентру «Останкино» пришлось начать массовые сокращения сотрудников.

Источники Meduza утверждают, что генеральный директор «Первого канала» является «очень плохим бизнесменом». Еще одним фактором, способствовавшим неудачам телеканала называют то, что он слишком поздно начал вкладываться в интернет-направление. Кроме того, в 2019 году «Первый канал» потратил на свою рекламу больше, чем смог заработать на размещении рекламы на своих площадках.

