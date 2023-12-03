Переехавший на Кипр Галкин* запросил за выступление 100 тыс евро

Пранкер представился организатором корпоратива одной из российских компаний в Турции. Беседу с концертным директором Галкина Сорян опубликовал в своем Telegram-канале.

Оказалось, что шоумен готов дать концерт за 100 тысяч евро (около 9,8 миллиона рублей). Поторговаться пранкеру не удалось.

Галкин покинул Россию в 2022 году и перебрался в Израиль, затем уехал на Кипр. Шоумен осудил спецоперацию на Украине. В сентябре того же года его внесли в реестр иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».

