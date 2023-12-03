Переехавший на Кипр Галкин* запросил за выступление 100 тыс евро
Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) готов выступить на корпоративе для российской компании за 100 тысяч евро. Об этом в беседе с пранкером Соряном заявила концертный директор юмориста Эльвира Макробородова.
Пранкер представился организатором корпоратива одной из российских компаний в Турции. Беседу с концертным директором Галкина Сорян опубликовал в своем Telegram-канале.
Оказалось, что шоумен готов дать концерт за 100 тысяч евро (около 9,8 миллиона рублей). Поторговаться пранкеру не удалось.
Галкин покинул Россию в 2022 году и перебрался в Израиль, затем уехал на Кипр. Шоумен осудил спецоперацию на Украине. В сентябре того же года его внесли в реестр иноагентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru