СМИ: Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт
9 октября 202312:59
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда. Об этом сообщил изданию «Подъём» источник из окружения рок-музыканта. Он уточнил, что инфаркт случился у Шевчука ещё в сентябре.
Запланированные выступления группы вынужденно перенесены на 2024 год. Ранее СМИ сообщали, что концерт, который должен был пройти 28 октября в Тель-Авиве, отменили из-за резкого обострения ситуации в Израиле.
По словам источника, сейчас состояние здоровья 66-летнего Шевчука не вызывает опасений, однако необходим период восстановления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru