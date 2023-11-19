СМИ: Гвердцители расплакалась на концерте в Казахстане и поддержала Украину
Народная артистка России Тамара Гвердцители на концерте в Казахстане исполнила песни на русском и украинском языках. Видео выступления певицы появились в Telegram-каналах.
Сообщается, что во время перерыва Гвердцители обратилась к зрителям со слезами на глазах. Певица заявила, что на фоне происходящих в мире событий каждый должен сохранять в себе добро и человечность.
Во время выступления народная артистка РФ использовала световые эффекты в цветах флага Украины.
В интервью телеканалу TVC21 Гвердцители заявила, что не может отказаться от исполнения песен на русском языке, передает «Радиоточка НСН».
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