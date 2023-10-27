СМИ: Андрей Макаревич избавился от недвижимости в России

В частности, музыканту принадлежала доля в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте. В сентябре он подарил её своему сыну, оставшемуся в России актёру Ивану Макаревичу, которому теперь принадлежит две трети данной недвижимости. Ещё одной третью квартиры владеет бывшая жена Алла Макаревич.

Также Макаревич более не является владельцем дома площадью 400 квадратных метров. Недвижимость в элитном коттеджном посёлке «Павлово» Истринского района он передал своей родной сестре — Наталье Макаревич.

Ранее Макаревич ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

