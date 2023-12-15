СМИ: Аллу Пугачёву около часа опрашивали на границе России
Российские пограничники около часа опрашивали народную артистку СССР Аллу Пугачёву во время её кратковременного возвращения на родину 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, «беседа» с Примадонной состоялась во время прохода таможни в Псковской области - в специальном помещении в закрытом формате. У певицы спрашивали о цели приезда, сроке пребывания в РФ и прочее.
Отмечается, что Пугачёва была вежлива, рассказывала о жизни за границей, а также о своих детях и супруге. В финале разговора она подарила пограничникам несколько своих портретов с автографами.
Ранее украинская певица Светлана Лобода заявила, что всё то, что говорит супруг Пугачёвой Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) — это всё то, что думает сама Примадонна, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Успеем 75 раз»: Орбан объяснил, почему Венгрия не мешает приему Украины в ЕС
- СМИ: Массовое ДТП с участием 13 машин произошло на трассе М-4 в Тульской области
- На четвертом участке Южной рокады завершается строительство дороги
- В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета
- СМИ: Аллу Пугачёву около часа опрашивали на границе России
- СМИ: Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей
- Wildberries построит в Забайкалье хаб за 10,5 млрд рублей
- «Аэрофлот» с 31 января возобновит полеты в Хошимин
- В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада
- Высота сугробов в Москве побила почти 150-летний рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru