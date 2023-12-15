СМИ: Аллу Пугачёву около часа опрашивали на границе России

По данным канала, «беседа» с Примадонной состоялась во время прохода таможни в Псковской области - в специальном помещении в закрытом формате. У певицы спрашивали о цели приезда, сроке пребывания в РФ и прочее.

Отмечается, что Пугачёва была вежлива, рассказывала о жизни за границей, а также о своих детях и супруге. В финале разговора она подарила пограничникам несколько своих портретов с автографами.

Ранее украинская певица Светлана Лобода заявила, что всё то, что говорит супруг Пугачёвой Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) — это всё то, что думает сама Примадонна, сообщает Ura.ru.

