СМИ: Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной после рождения ребенка

По данным издания, 29-летняя Нур Альфалла в июне этого года родила актеру ребенка. Аль Пачино сначала сомневался в своем родительстве и сделал тест ДНК — результат пришел положительный. Но даже этот факт не удержал голливудскую звезду в семье.



Также сообщается, что Альфалла просит полную опеку над сыном с условием, что отцу разрешается «в разумных пределах» посещать ребенка.

Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

