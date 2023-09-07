СМИ: Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной после рождения ребенка
Актер Аль Пачино расстался с молодой возлюбленной спустя три месяца после рождения ребенка, сообщает издание The Blast.
По данным издания, 29-летняя Нур Альфалла в июне этого года родила актеру ребенка. Аль Пачино сначала сомневался в своем родительстве и сделал тест ДНК — результат пришел положительный. Но даже этот факт не удержал голливудскую звезду в семье.
Также сообщается, что Альфалла просит полную опеку над сыном с условием, что отцу разрешается «в разумных пределах» посещать ребенка.
Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США напророчили завершение конфликта на Украине на российских условиях
- В Курской области 9 человек отравились шаурмой
- Великобритания ввела санкции против 11 граждан РФ
- Из Москвы осенью могут запустить чартеры на Шпицберген
- Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем в Херсонской области из-за выборов
- Концерн Volkswagen решил закрыть испанскую марку Seat
- ВСУ обстреляли село Новопетровка Белгородской области
- Глава Еврокомиссии пожелала усилить давление на ОАЭ из-за помощи России
- CNN: В 2022 году Маск тайно отключил Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Киева
- Кафельников призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru