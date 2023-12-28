СМИ: Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе

Роль исполнителя исполнит американский артист Кристиан Ван Хорн. Также уточняется, что ранее Абдразаков не смог выступить в Цюрихе, где должен был принять участие в показах «Итальянки в Алжире» Пуччини.

Подобное решение может быть связано с участием оперного певца в собрании группы избирателей, выдвигавших Путина кандидатом в президенты РФ, сообщает Telegram-канал «Театръ».

Берлинская государственная опера ранее напротив возобновила сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает «Радиоточка НСН».

