СМИ: Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе
Оперного певца и народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова лишат главной роли в новой постановке «Дон Кихот» в Париже, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на сайт Парижской национальной оперы.
Роль исполнителя исполнит американский артист Кристиан Ван Хорн. Также уточняется, что ранее Абдразаков не смог выступить в Цюрихе, где должен был принять участие в показах «Итальянки в Алжире» Пуччини.
Подобное решение может быть связано с участием оперного певца в собрании группы избирателей, выдвигавших Путина кандидатом в президенты РФ, сообщает Telegram-канал «Театръ».
Берлинская государственная опера ранее напротив возобновила сотрудничество с российской оперной певицей Анной Нетребко, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром» анонсировал среднесрочные контракты с тремя странами
- СМИ: Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе
- Оркестр Петербургской филармонии встретит Новый год гастролями в Китае
- Юрист заявил, что Киркорова нельзя лишить звания из-за вечеринки
- Молодежный пресс-центр собрал тысячу публикаций в ведущих СМИ
- Минтранс открыл первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»
- Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд
- Глава РПЛ перечислил лучших иностранных футболистов первой части сезона
- Миронов выступил против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
- Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru