СМИ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

Актёр Аль Пачино, который в апреле отпраздновал свой 83 день рождения, станет отцом в четвёртый раз, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителей голливудской звезды.

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Матерью ребёнка станет 29-летняя возлюбленная актёра, продюсер Нур Альфалла, с которой он встречается с апреля 2022 года. Отмечается, что девушка уже на восьмом месяце беременности.

У Аль Пачино уже есть трое детей. В 1989 году преподавательница актёрского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. А в 2001 актриса Беверли Д’Анджело родила от него двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз.

Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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