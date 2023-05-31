СМИ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз
Актёр Аль Пачино, который в апреле отпраздновал свой 83 день рождения, станет отцом в четвёртый раз, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителей голливудской звезды.
Матерью ребёнка станет 29-летняя возлюбленная актёра, продюсер Нур Альфалла, с которой он встречается с апреля 2022 года. Отмечается, что девушка уже на восьмом месяце беременности.
У Аль Пачино уже есть трое детей. В 1989 году преподавательница актёрского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. А в 2001 актриса Беверли Д’Анджело родила от него двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз.
Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru