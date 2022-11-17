«Слон Прилучного и теща Бэтмена»: Культурный гид страны на неделю
Сергей Галанин рассказал в эфире НСН о крутости Кинчева и дружбе с Табакеркой, анонсировал театр Сукачева, похвалил Рассела Кроу и поругал фильмы о «жуках-трансгендерах».
Концерты: «Крутой Кинчев и флэшмоб на звезде»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляют новый обзор самых интересных культурных событий страны на предстоящий уикенд.
Культурными гидами НСН сегодня выступили основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин, накануне отметивший День Рождения, а также лидер отмечающей 25-летие группы «Ключевая» Максим Аншуков.
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В Москве в ближайший уикенд пройдет сразу несколько знаковых концертов.
Уже сегодня (17 ноября) лидер группы «CrossroadZ» Сергей Воронов отпразднует День рождения на сцене, завтра (18 ноября) состоится» «деньрожденческий концерт» Сергея Галанина, а в понедельник (21 ноября) – выступление Дианы Арбениной.
По данным билетных операторов, также активно покупались билеты на столичные концерты Григория Лепса (19 ноября), «Burito» (18 ноября), групп «Аффинаж» (18 ноября) и «Танцы Минус» (19 ноября).
Группа «Алиса» 19 ноября представит в Питере свой новый альбом «Дудка», Lascala сыграет в Нижнем Новгороде и Казани (19 и 20 ноября), а Найк Борзов – в Брянске (17 ноября). Также в ТОП популярности попали выступления Shaman в Казани (20 ноября) и «Слота» в Уфе (20 ноября).
Немного приболевший Сергей Галанин рассказал НСН о подробностях своего концерта и рекомендовал сходить на Кинчева и Воронова.
«Будет большая концертная программа, те песни, которые прозвучат, - это будет честно и по совести. Никаких гостей не планируется, да и вообще, зазывать друзей на концерт – это особенность эстрадных артистов, они любят всякие коллаборации. Мы же если это делаем, то делаем для души. Я посмотрел недавний концерт группы "Алиса" в Москве и получил большое удовольствие. Обязательно надо идти, потому что все, что Костя ни делает, он делает не просто так. Он делает это для своих поклонников, конечно, но с точным пониманием, что происходит и как он это чувствует. Очень мне понравилось все, это и выглядит круто и звучит. Сережа Воронов - очень искренний и честный музыкант, поэтому будет очень здорово, обязательно сходите, не пожалеете. В силу того, что я болен, у меня сегодня последний день на реабилитацию, а там все очень шумно, тесно, так что я, конечно, не пойду. Я обязан сыграть где-то 2,5 часа, не меньше, потому что это деньрожденческий концерт, надо соответствовать, поэтому я и высиживаю в своей загородной норке», - отметил Галанин.
Он также рассказал, что должен был выступить на концерте Гарика Сукачева в Санкт-Петербурге 17 ноября, но тот тоже приболел.
«Концерт должен был быть в четверг и я должен был принимать в нем участие, но мы не едем, концерт отменен, потому что и Гарик, и я, мы себя неважно чувствуем. Я-то ладно, Гарик мог и без меня поехать, но он немного приболел, – все нормально с ним, но концерт нельзя было проводить, к сожалению», - рассказал лидер группы «СерьГа».
Со своей стороны, Максим Аншуков также признался, что любит творчество Сукачева, и рекомендовал всем сходить на Галанина, Кинчева, Арбенину и Борзова.
«День Рождения Сергея Галанина наверняка будет интересным, это музыкант с именем, мы где-то близки по жанру. С большим пиететом отношусь и к Игорю Сукачеву, - это всегда его величество балаган в лучшем проявлении, выплеск души, отдых и праздник. С Найком Борзовым мы пересекались еще в начале "нулевых", самые теплые впечатления, тоже бы сходил с удовольствием, послушал бы "Верхом на звезде". Кстати, у Найка недавно был совершенно замечательный флешмоб – сто человек сыграли эту песню. Арбенина тоже, мы были на ее концерте на фестивале в Череповце, группа прилетела тогда с заграничных гастролей, была уставшая, но работали они восхитительно. Ну и, конечно же, "Алиса" и Кинчев, это прекрасно», - подчеркнул Аншуков.
Он также рассказал о туре «Ключевой», которая дала в Москве накануне юбилейный концерт.
«Группе 25 лет, на московском концерте были подобраны песни, начиная с первого альбома, заканчивая последним. В туре уже была Тверь, прекрасно прошел концерт, очень тепло, был Петербург, он тоже удивил, несмотря на по-настоящему питерскую погоду с туманом и дождем, концерт и прием были очень теплыми, обязательно туда вернемся. Дальше у нас будет Ярославль, в начале зимы - Брянск, Орел, Белгород, а 17 декабря Арзамас. Остальная часть будет планироваться с конца января. Планируем еще в Череповец доехать обязательно, потому что там давно ждут, в Архангельск, Вологду и держим в планах Сибирь. Мне очень хочется попасть в Сибирь и на Дальний Восток, дело в том, что в Сибири мы были достаточно давно, а на Дальнем Востоке "Ключевая" еще не выступала», - отметил собеседник НСН.
Ну а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев говорил ранее НСН, что пойдет 17 ноября с ребенком на московский концерт легендарного вокалиста Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера.
Театр: Бэтмен, Брежнев и Авось
В число самых популярных спектаклей недели, по версии «Kassir.ru» попали сразу две постановки Театра Олега Табакова. Это спектакль Сергея Газарова «Мольер, avec amour» по пьесе «Полоумный Журден», а также «Рассказ о счастливой Москве», который принес «Золотую маску» Миндаугасу Карбаускису и Ирине Пеговой.
Кроме того, зрителей заинтересовал спектакль «Бэтмен против Брежнева» в Театре на Малой Бронной в постановке режиссера Саши Денисовой. Это лирическая фантазия, в одном из эпизодов которой Брежнев проникает в дом Бэтмена и влюбляется в тещу главного героя, которую играет Александр Семчев.
Сергей Галанин рассказал НСН, что любит ходить в «Табакерку», рекомендовал всем Владимира Машкова и посоветовал обратить внимание на новую театральную историю Гарика Сукачева.
«Не то, чтобы часто, но мы ходим. Мы в хороших, товарищеских отношениях с Табакеркой, с новым театром, где Володя Машков главный, поэтому я вам советую: мы посмотрели, может быть, многими забытого "Ревизора". Жизнь мало в чем меняется: кровь остается кровью, человеческое предательство, любовь остается любовью, если всякую внешнюю мишуру откинуть, все, что было написано лет 100-150 назад, сейчас очень даже подходит к сегодняшнему времени. Сходите на "Ревизора" - замечательный спектакль. Вообще, там очень хорошая команда и компания у Володи Машкова, очень здорово. Раньше смотрел очень много спектаклей в "Современнике", сейчас пока не знаю, посмотрим. А вообще по театральным вопросам вам нужно позвонить моему другу Игорю Ивановичу Сукачеву, потому что он затеял новую театральную историю. Если Гарик за что-то берется, это будет знаково, я в этом не сомневаюсь», - подчеркнул Галанин.
Со своей стороны, Максим Аншуков признался, что любит театр «Сатирикон», Райкина с Мироновым и Безрукова с Машковым, и рекомендовал «Юнону и Авось» с Дмитрием Певцовым.
«Советую сходить в свой любимый театр "Сатирикон", там сейчас премьера "Грозы" в постановке Констанина Райкина. Очень интересный, мощный спектакль. Конечно, я еще "Ленком" очень люблю еще с юности, когда учился в театральном вузе. Тогда я практически весь репертуар знал наизусть, очень любил "Юнону и Авось" с Караченцевым. Сейчас, насколько я знаю, "Юнона и Авось" идет с Певцовым, тоже советую сходить, потому что это и прекрасный песенно-поэтический материал, Рыбников и Вознесенский в одном флаконе, плюс легендарная группа "Аракс", которая аккомпанирует. Это красиво, здорово и производит впечатление. Если брать имена, на которые надо ходить, я бы советовал не пропускать Константина Райкина, Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, это мастера и всегда очень интересно. Это старая школа, та еще закалка», - отметил лидер «Ключевой»,
Кино: «Слон Прилучного и гибриды Кроу»
Новый киноуикенд порадует россиян почти 20-ю новыми фильмами, которые выйдут на экраны кинотеатров. В их числе несколько российских премьер.
Драма «Жанна» с Ксенией Раппопорт и Евгением Мироновым рассказывает о счастливой жизни «пятидесятилетней self-made woman» и разрушении идиллии.
Картина «Слон», вся история которой, по словам продюсера Сарика Андреасяна, «держится на одном актере», должна привлечь зрителей Павлом Прилучным, исполняющим главную роль.
В актерском составе комедии «Гриша Субботин» задействованы лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, а также «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков.
Кроме того, россияне увидят боевик «Покерфейс», режиссером и сценаристом которого выступил Рассел Кроу. Он же сыграет главную роль в картине, на московской премьере которой внезапно оказались рядом Леонид Каневский с Антоном Зацепиным.
Сергей Галанин сказал НСН, что считает Рассела Кроу «замечательным актером» и, возможно, посмотрит этот фильм.
«Я не знаю, о чем этот фильм, но вообще Рассел Кроу достойный человек, в основном он снимался в достойных фильмах. Он старается держать марку, но сейчас многие голливудские крутые люди выходят в тираж и за этим смотреть тоскливо. Все эти последние фильмы какие-то мистические, гибридные, гендерно-трансгендерные, все эти пауки, жуки, летучие осы, - это хрень такая, что нормальному человеку тратить время на это не стоит. Глянуть новый фильм один раз можно всегда, но можно глянуть и забыть. А посмотреть что-то с Расселом Кроу из его биографии: он замечательный актер, как говорится, нашей театральной школы», - подчеркнул музыкант.
Он также посоветовал молодежи посмотреть фильмы с Аль Пачино и Редфордом, признавшись, что любит советские комедии.
«В последнее время я больше смотрю старые фильмы с какими-то любимыми актерами, это касается и советского кино, и зарубежного. Для поднятия настроения – любые комедии Гайдая, Рязанова, Данелия, потому что во всех этих фильмах, несмотря на то, что к ним приклеили ярлык "комедия", много правды жизни, и я до сих пор в них нахожу какие-то нюансы, которые цепляют и радуют. Из зарубежных фильмов я бы тоже обратил внимание на старое европейское кино и старый Голливуд. Там, конечно, всегда был культ успеха и денег, но сейчас он достиг уже беспредельного, жлобского уровня. А вот в старых фильмах есть какое-то очарование, они просто волшебные. То, что происходит сейчас, это в чистом виде конъюнктура и фабрика, причем фабрика не грез, а чистоганной наживы, а раньше было что-то очень трепетное, семейное, истинно дружеское. Я думаю, многие молодые люди этого даже не смотрели или не знали, а сейчас, может быть, прислушаются и ткнут что-то с молодым Аль Пачино или Робертом Редфордом, или с нашими Олегом Ефремовым или Евгением Леоновым», - надеется Галанин.
Выставки: «Флейта, пещера и дворцовые ежи»
Билетные операторы отмечают большой интерес к московским выставкам «Ледяная пещера» (в Парке Зарядье) и «Золотая флейта» (в Музее им. Чайковского). В Ростове-на-Дону активно идут на «Космических пришельцев», в Екатеринбурге - на литографии Анри Матисса из частного французского собрания, а в Архангельске - на «Ожившие полотна» Айвазовского и Кандинского.
Ну а Максим Аншуков рассказал НСН о своем самом ярком «выставочном впечатлении».
«Мне очень понравился проект "Москва глазами инженера", за последнее время это, наверное, самое яркой впечатление. Выставка начинается в высотке на Котельнической набережной, в ее ходе рассказывают очень много интересных фактов. Например, оказывается вся красота, которая есть в столичном метро, - это то, что осталось от Дворца Советов, строительство которого было заморожено в 1939 году из-за войны. При этом металл, особый сплав, который был изобретен специально для дворца, пошел на противотанковые ежи. Тогда создали еще и специальный монолит камня, который использовался потом в панельных домах. Экскурсия плавно перетекает в кинотеатр "Иллюзион", где показывают хронику, как за 30 лет после окончания Великой Отечественной войны отстроили страну, какой махиной был Советский Союз. Это очень интересная экскурсия, советую всем сходить», - отметил лидер «Ключевой».
Ну а Еврейский музей и центр толерантности отмечает 20 ноября 10-летие. Празднества будут продолжаться с полудня до вечера, в их программе «диалоги» с Малевичем и Шагалом, форшмак, мастер-классы, экскурсия по Библиотеке Шнеерсона, концерт группы Acid Hasid и многое другое, включая бесплатный вход.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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