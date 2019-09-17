Скончался народный артист России Валерий Успенский

В Санкт-Петербурге скончался в возрасте 80 лет заслуженный деятель искусств, народный артист России Валерий Успенский, пишет ТАСС.

Причина смерти не называется.

Добавим, Валерий Успенский был заведующим кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Кроме того, он был и деканом вокального факультета. Хор под его руководством выезжал с гастролями в Европу.

