Скончался народный артист России Валерий Успенский
17 сентября16:28
В Санкт-Петербурге скончался в возрасте 80 лет заслуженный деятель искусств, народный артист России Валерий Успенский, пишет ТАСС.
Причина смерти не называется.
Добавим, Валерий Успенский был заведующим кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Кроме того, он был и деканом вокального факультета. Хор под его руководством выезжал с гастролями в Европу.
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ФОТО: pixabay.com
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